Wells Fargo Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Wells Fargo & liegt bei 66,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 24,33, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Wells Fargo & im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,06 Prozent erzielt, was 9,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 1,1 Prozent, und Wells Fargo & liegt aktuell 0,03 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & beträgt derzeit 3,59 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,51 %. Mit einer Differenz von 134,92 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung in Bezug auf Wells Fargo & ist überwiegend negativ, wie Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Wells Fargo & hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.