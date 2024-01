Wells Fargo Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse zeigt, dass die Wells Fargo & Aktie derzeit als "gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 42,49 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 46,82 USD liegt, was einer Abweichung von +10,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 45,79 USD weist auf eine Abweichung von +2,25 Prozent hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "gut" Empfehlung führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 6 Bewertungen "gut" und 3 "neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,61 USD, was eine mögliche Steigerung um 3,83 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (46,82 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Wells Fargo & Aktie daher ein "gut"-Rating von den Analysten.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wells Fargo & Aktie eine Unterbewertung auf. Mit einem aktuellen KGV von 11 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 15 wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "gut" eingestuft.