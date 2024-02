Wells Fargo Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Wells Fargo &-Aktie haben sich laut einer Auswertung im vergangenen Monat verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in beiden Kategorien. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Die Analysten schätzen die Aktie langfristig als "Gut" ein, obwohl das durchschnittliche Kursziel einen Rückgang von 6,36 Prozent erwarten lässt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Dividendenrendite der Wells Fargo & liegt unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.

