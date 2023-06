Wells Fargo Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Kurs der Aktie Wells Fargo & steht am 14.06.2023, 19:46 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 42.66 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Wells Fargo & auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Wells Fargo & wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 9 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wells Fargo & vor. Das Kursziel für die Aktie der Wells Fargo & liegt im Mittel wiederum bei 50,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 42,65 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 18,8 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Wells Fargo & insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Wells Fargo & damit 21,2 Prozent unter dem Durchschnitt (14,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 10,25 Prozent. Wells Fargo & liegt aktuell 16,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Wells Fargo &-Aktie ein "Buy"-Rating.