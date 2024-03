Wells Fargo Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Wells Fargo &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 45,05 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 57,37 USD liegt, was einer Abweichung von +27,35 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht angesehen. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,37 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,68 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Wells Fargo &-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wells Fargo & ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Wells Fargo &-Aktie bei 11,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,28 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Bewertung der Aktie hin, mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 48,61 USD, was auf eine zukünftige Performance von -15,27 Prozent hindeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.