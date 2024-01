Wells Fargo Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Weatherford International":

Der Beitrag zur Einschätzung einer Aktie durch Sentiment und Buzz im Internet ist von großer Bedeutung. Bei der Analyse von Wells Fargo & zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Wells Fargo &-Aktie beträgt derzeit 42,58 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 46,44 USD liegt. Auf dieser Basis erhält Wells Fargo & eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 46,01 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Wells Fargo & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & liegt bei 2,95 %, was im Vergleich zur Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Wells Fargo & insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 4,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Wells Fargo & damit eine "Gut"-Bewertung.

Wells Fargo kaufen, halten oder verkaufen?

