Wells Fargo Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & beträgt derzeit 2,95 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 3,1 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch Analysten.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie mit einem Wert von 9,95 derzeit überverkauft ist, was als positives Signal eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 49 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Wells Fargo & eine Performance von 10,54 Prozent, was einer Outperformance von +9,6 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung ähnlicher Aktien in der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit 3,54 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Wells Fargo & abgegeben, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird eine neutrale Einschätzung basierend auf einem erwarteten Kursrückgang von -2,54 Prozent und einem mittleren Kursziel von 48,61 USD abgegeben.

Insgesamt erhält Wells Fargo & eine positive Bewertung durch institutionelle Analysten aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, der Branchenvergleichsperformance und der langfristigen Analysteneinschätzungen.