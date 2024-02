Wells Fargo Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Gemäß den Bewertungen von Analysten für Wells Fargo & in den letzten zwölf Monaten, wurden 6 als Gut, 3 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Wells Fargo &. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 48,61 USD, was einer möglichen Abnahme um -6,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (51,77 USD) entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt wird die Aktie von Wells Fargo & von Analysten auf "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wells Fargo &-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft gilt, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil und ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Wells Fargo &-Aktie bei 43,66 USD liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) erhält die Aktie ein "Gut"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie von Wells Fargo & in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Gesamtbewertung auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" lautet.