Wells Fargo Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse der Wells Fargo &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 45,31 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 57,01 USD, was einem Unterschied von +25,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,86 USD liegt mit einem Unterschied von +9,93 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Wells Fargo &-Aktie eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 51,27, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 20,84 aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & liegt derzeit bei 2,95 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,65 % für "Handelsbanken" als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wells Fargo &-Aktie bei 11,62 liegt, was 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 134,75. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.