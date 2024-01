Wells Fargo Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & beträgt derzeit 3,59 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 3,1 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird für Wells Fargo & sowohl der RSI7 als auch der RSI25 betrachtet. Der RSI7 liegt bei 48,03 Punkten, was auf ein neutrales Kursniveau hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Wells Fargo & mit einem Wert von 11,62 unter dem Branchendurchschnitt von 15. Dies deutet auf eine preisgünstige Aktie hin und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wells Fargo & haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Wells Fargo & daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.