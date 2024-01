Wells Fargo Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Wells Fargo &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 41,92 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 49,22 USD liegt, was einer Abweichung von +17,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 43,95 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,99 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Wells Fargo &-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Wells Fargo & insgesamt 10 Analystenbewertungen, wovon 7 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das Durchschnitt der Kursprognose liegt bei 48,75 USD, was einem Abwärtspotential von -0,95 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wells Fargo & ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen dominieren, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Jedoch gibt es auch 4 positive Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 11,62 und liegt somit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Wells Fargo & auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.