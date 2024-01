Wells Fargo Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wells Fargo & als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wells Fargo &-Aktie beträgt der RSI7-Wert 44,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 27,72 beträgt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentaler Sicht kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,62 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert liegt 26 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 15.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Wells Fargo & überwiegend negativ sind. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 8 positive und 0 negative Handelssignale ermittelt, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Wells Fargo & beträgt derzeit 3,59 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 % für "Handelsbanken". Aufgrund dieser Differenz von 135,39 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.