Wells Fargo Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Die Dividendenpolitik von Wells Fargo & erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten aufgrund einer negativen Differenz von -134,57 Prozent zum Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 11,62 um 26 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Wells Fargo & in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Wells Fargo &. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, dass sie derzeit neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Von den insgesamt 10 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Wells Fargo &-Aktie sind 7 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 4,91 Prozent steigen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Wells Fargo & von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Wells Fargo kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Wells Fargo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wells Fargo-Analyse.

Wells Fargo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...