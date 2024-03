Wells Fargo Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 9 Bewertungen für die Wells Fargo &-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Wells Fargo &. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 48,61 USD, was einem Abwärtspotenzial von -14,72 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 57 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Wells Fargo & daher ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer allgemeinen "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 9 Gut-Signale und keine Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wells Fargo & liegt bei 11, was im Vergleich zu anderen Handelsbanken unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich somit ein positives Gesamtbild für Wells Fargo &.