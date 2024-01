Wells Fargo Aktie: Eine neue Chance!

Die Wells Fargo & Aktie wird in verschiedenen Kategorien analysiert und bewertet. In Bezug auf die Dividende steht das Verhältnis zur Aktie im Fokus. Aktuell beträgt das Verhältnis 2, was einen negativen Unterschied von -135,85 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält Wells Fargo & in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Mit einer Rendite von 10,54 Prozent liegt Wells Fargo & deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Die Handelsbanken-Branche kommt im Vergleich dazu nur auf eine Rendite von 0,72 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die technische Analyse der Wells Fargo &-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 42,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 48,53 USD lag, was einer positiven Veränderung von 13,68 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 46,3 USD eine positive Entwicklung von 4,82 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Schließlich wird die Aktie auch fundamental analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wells Fargo & liegt bei 11,62, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, wobei die technische und fundamentale Analyse positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik eher negativ bewertet wird.