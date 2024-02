Wells Fargo Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie von Wells Fargo & wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 11,62 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken" ist, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 32,93, was einen Abstand von 65 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben 6 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Wells Fargo &-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 48,61 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,2 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 54,13 USD wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet, und somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wells Fargo & bei 43,97 USD liegt, während die Aktie selbst bei 54,13 USD gehandelt wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 deuten auf eine positive Bewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.