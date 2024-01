Wellnet Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Wellnet von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In diesem Zeitraum wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird Wellnet daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wellnet liegt der RSI7 aktuell bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 44,58, was darauf hindeutet, dass Wellnet weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält Wellnet damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung kann Wellnet über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wellnet mit 569 JPY aktuell +2,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,75 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie führt.