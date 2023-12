Wellnet Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Wellnet Aktie erhält neutrale Bewertungen von Anlegern

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Wellnet-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Tendenzen. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wurde die charttechnische Entwicklung der Wellnet-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 598,53 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 550 JPY liegt, was einem Unterschied von -8,11 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Rating von "Neutral", da der Wert bei 553,92 JPY liegt und der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-0,71 Prozent) liegt. Somit wird die Wellnet-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Wellnet wurde langfristig eine mittlere Diskussionintensität festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer langfristig neutralen Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wellnet-Aktie beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft erscheint.

Insgesamt erhält die Wellnet-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf den Analysen des Anleger-Sentiments, der technischen Entwicklung und des Relative Strength Index.