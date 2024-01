Wellnet Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Wellnet war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Wellnet. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wellnet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 590,12 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 570 JPY liegt damit in ähnlicher Höhe, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs von 555,68 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wellnet beträgt 31,43 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 46,46 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment, die Kommunikationsfrequenz, die technische Analyse und den RSI eine Bewertung der Wellnet-Aktie als "Neutral".