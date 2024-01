Wellnet Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Die technische Analyse der Wellnet-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 590,72 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 574 JPY weicht um -2,83 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 554,62 JPY, was einer Abweichung von +3,49 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Wellnet-Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Wellnet ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wellnet liegt bei 15,38, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Wellnet-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".