Wellness-Innovations-Oscar für Fritsch am Berg

Bregenz (ots) -Hohe Auszeichnung fürs MentalSpa Resort Fritsch am Berg/Lochau bei BregenzDas MentalSpa Fritsch am Berg im österreichischen Vorarlberg wurde erneut ausgezeichnet: Für das kürzlich eingeführte Programm "Menopause - Qualität in den Wechseljahren" hat das MentalSpa Resort Fritsch am Berg oberhalb von Bregenz/Bodensee in Wien den European Health & Spa Award fürs "Best Signature Treatment" gewonnen. "Eine komplett neue, umfassende Herangehensweise an das Thema", heißt es in der Laudatio. Das Programm ist eine individuell an die jeweilige Frau angepasste Ergänzung zur Schulmedizin - mit Tipps für einen neuen Umgang mit Symptomen und Herausforderungen. Übrigens: Für Männer gibt es parallel dazu das Arrangement "Der Mann in Veränderung".Hohe AuszeichnungDer European Health & Spa Award ist wie der Oscar für die Filmbranche ebenfalls einzigartig und die höchste Auszeichnung für Wellnessunternehmen und -innovationen in Europa. Er gilt als der erste unabhängige europäische Award mit strengster Beurteilung für Gesundheits- und Spa-Innovationen. Diana Sicher-Fritsch ist mehrfach europaweit ausgezeichnete SPA-Managerin des Jahres. Ihr Signature-Treatment siegte vor Schweizer Luxushotels und italienischen Gesundheitsresorts. Diana Sicher-Fritsch setzt auf Coachings, Biofeedback, Körperanwendungen, Personal-Training und Ernährungstipps und bringt im MentalSpa Resort „Fritsch am Berg" mit einem ganzheitlichen Mental-Wellness-Konzept Mentales in die Wellness.