Wellfield Technologies Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Wellfield-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,22 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 0,13 CAD einen Abstand von -40,91 Prozent zur 200-Tage-Linie hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,16 CAD, was einer Differenz von -18,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung bezüglich Wellfield in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt führt dies zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wellfield-Aktie liegt bei 90 und deutet auf eine Überkauftheit hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 57,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine weitere "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung der Wellfield-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI.