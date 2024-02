Wellard Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Diskussionen über Wellard in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die allgemeine Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion ist der Ansicht, dass die Aktie von Wellard in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Wellard zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 deutet ebenfalls darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von Wellard auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Wellard eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich damit für Wellard eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.