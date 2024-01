Wellard Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens Wellard diskutiert. Als Ergebnis davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Wellard herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wellard weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Wellard weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wellard-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse ist Wellard mit einem Kurs von 0,044 AUD inzwischen +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei den weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Wellard eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Wellard daher als "Neutral"-Wert betrachtet.