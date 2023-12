Wellard Aktie: So kann es weitergehen!

Die Wellard-Aktie wird derzeit anhand einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,04 AUD, was einer Kursabweichung von +10 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 0,04 AUD, was ebenfalls einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und ein "Gut"-Rating ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt keine klare Überkauf- oder Überverkauf-Situation und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität analysiert. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Wellard-Aktie zunehmend Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Wellard-Aktie in unserer Einschätzung insgesamt ein "Gut"-Rating.