Wellard Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Aktie von Wellard zeigt sich charttechnisch betrachtet in einem guten Zustand, sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht. Der Kurs liegt aktuell um 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen ist die Bewertung positiv, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +10 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Wellard-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 38,46. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Somit wird die Aktie langfristig als neutral eingestuft.

Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.