Wellard Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wellard-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 80 erreicht, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wellard.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wellard eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, wodurch Wellard von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating erhält.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Wellard wird als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt für die Wellard-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) als auch auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt).

Insgesamt wird Wellard basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einer neutralen Bewertung versehen.