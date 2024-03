Well Lead Medical Aktie: Bitte nicht vergessen!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor hat Well Lead Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,35 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete eine mittlere Rendite von -25,01 Prozent, wobei Well Lead Medical mit 22,33 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 13,92 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 11,74 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 12,13 CNH, was einer Abweichung von -3,22 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Well Lead Medical aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine eher negative Bewertung für Well Lead Medical in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und das Anleger-Sentiment.