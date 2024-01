Well Health Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Cno Financial Group":

Die Analyse der Kommunikation im Internet sowie die technische Analyse der Well Health-Aktie ergaben unterschiedliche Einschätzungen. Bei der Diskussionsintensität zeigte sich eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Die technische Analyse ergab ebenfalls eine negative Einschätzung, da der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 3,85 CAD lag, was einem Unterschied von -14,25 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts führte hingegen zu einem "Neutral"-Rating. Die Einschätzungen der Analysten ergaben insgesamt allerdings eine positive Bewertung, da 5 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen, was zu einem "Gut"-Rating führte. Zudem liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 7,71 CAD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 100,22 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich schnitt Well Health ebenfalls positiv ab, da die Aktie eine Performance von 29,93 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -8,67 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +38,6 Prozent für Well Health. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 49,12 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.