Well Health Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Well Health hat in Bezug auf ihre Dividende eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,02 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat Well Health in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen erhalten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Well Health im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 7,71 CAD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 101,26 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 3,83 CAD. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Well Health-Aktie derzeit -1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -14,32 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Well Health. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen ergab eine generell negative Bewertung des Unternehmens. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für Well Health.