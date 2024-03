Well Health Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von Well Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -6,97 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Well Health eine Underperformance von -2,6 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,16 Prozent im letzten Jahr, und Well Health lag 1,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Well Health ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Well Health besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysteneinschätzung für Well Health basiert auf 6 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Well Health vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7,39 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 88,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,92 CAD) entspricht. Daher erhält die Well Health-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 4,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 4,65) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Well Health-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.