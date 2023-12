Well Health Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Well Health-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7,71 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 96,14 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 3,93 CAD als ein "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 13,05 Prozent vom GD200 (4,52 CAD) entfernt. Der GD50 liegt bei 3,92 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 38,3 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 57,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 5,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Well Health-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Well Health-Aktie aufgrund der Analystenbewertung, der technischen Analyse und der Dividendenpolitik gemischte Bewertungen mit "Gut", "Neutral" und "Schlecht".

Well Health kaufen, halten oder verkaufen?

