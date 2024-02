Well Health Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Well Health liegt bei 75,76 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" konnte Well Health eine Rendite von -9,57 Prozent erzielen, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -20,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Hier liegt Well Health mit 11,08 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Well Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 4,31 CAD. Der letzte Schlusskurs von 3,78 CAD weicht somit um -12,3 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 3,87 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs nur um -2,33 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Well Health-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Well Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,8 % in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Diese Differenz von 4,8 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.