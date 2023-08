Welches Kursziel hat die Verbio-Aktie?

Die Woche beginnt mit einer leichten Korrektur von fast 0,5 % für Verbio aus dem Hypergrowth Basis-Depot. Dies ist jedoch angesichts der potenziellen enormen Chancen kein Problem. Analysten prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses um über 33 %. In der Regel erstreckt sich diese Prognose auf maximal ein Jahr und unterstreicht das beeindruckende Potenzial von Verbio.

Verbio: Hier liegen die Chancen

Das Bioenergieunternehmen könnte ein signifikanter Bestandteil der Energiewende sein. Dieser Faktor wurde erst in den letzten Wochen an den Börsen wertgeschätzt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt rund 20 basierend auf den Ergebnissen des laufenden Jahres. Nach aktuellen Schätzungen liegt das Nettoergebnis von Verbio bei einem Plus von 138 Millionen Euro in diesem Jahr – gemessen am Umsatzanteil von 1,82...