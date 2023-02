Welche Weiterbildung ist sinnvoll? Diese Skills sind wirklich relevant für Schweizer Versicherungsvermittler

Schaffhausen (ots) -Die Versicherungsbranche durchläuft im Moment eine Transformation, die durch digitale Technologien und den Bedarf an mehr Effizienz und Kundenzufriedenheit angetrieben wird. Daher stellen sich Schweizer Versicherungsvermittler die Frage, wie sie unter diesen Voraussetzungen weiter am Markt bestehen bleiben können."Versicherungsvermittler müssen nicht nur auf dem neuesten Wissensstand sein, sondern auch eine Vielzahl an Fähigkeiten beherrschen: von technischen Kompetenzen hin zu Kommunikations- und Verkaufstalenten. Diese können in passenden Weiterbildungen erlernt werden", erklärt Salvatore Righettino. Er ist Ausbilder und Experte für die Versicherungsbranche. Gerne verrät er im Folgenden, welche Skills für Schweizer Versicherungsvermittler wirklich relevant sind und wie sie durch Weiterbildungen erworben werden können.Die Rolle des Versicherungsvermittlers im WandelRegelmäßige Weiterbildung ist für Versicherungsvermittler elementar, denn sie kann entscheidend zum Erfolg beitragen. Denn wer als Versicherungsvermittler fundiertes Fachwissen zu aktuellen Entwicklungen in der Versicherungsbranche hat, kann sich durch eine bessere Beratung von der Konkurrenz absetzen. Außerdem hat sich die Rolle des Versicherungsvermittlers in den letzten Jahren deutlich gewandelt, was entsprechend mit neuen Herausforderungen einhergeht.Während früher hauptsächlich auf Verkaufs-Skills geachtet wurde, sind soziale Kompetenzen in der heutigen Zeit mindestens ebenso wichtig, um sinnvoll und zielführend mit Kunden und Kollegen kommunizieren zu können. Auch Problemlösungskompetenzen sind ausschlaggebend, wenn es darum geht, im täglichen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Versicherungsvermittler müssen dazu in der Lage sein, das Anliegen und die Lebenssituation ihrer Kunden genau zu erfragen, denn nur so können sie anschließend gezielt mit passenden Lösungsvorschlägen darauf eingehen. Entsprechend wichtig ist es, dass sich Versicherungsvermittler immer ausreichend Zeit für ihre Beratungsgespräche nehmen.Warum Onlinekurse die optimale Lösung sindUm den neuen Anforderungen in der Versicherungsbranche gerecht zu werden, bieten Unternehmen wie die Salesum Swiss Academy GmbH spezielle Onlinekurse für Versicherungsvermittler an. In diesen Kursen werden die Teilnehmer nicht nur umfassend in den neuen Skills ausgebildet, sondern erhalten zudem auch die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen. So können zum Beispiel Chatfunktionen genutzt werden, um Fragen zu stellen oder eigene Erfahrungen auszutauschen.Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Onlineseminare zu jeder Zeit und an jedem Ort abgerufen werden können. Die Teilnehmer sind also weder zeitlich noch örtlich an feste Gegebenheiten gebunden, wodurch größtmögliche Flexibilität gewährleistet ist. Das Lerntempo können die Teilnehmer ebenfalls selbst bestimmen. Sie können die Inhalte also nach eigenem Ermessen überspringen oder wiederholen.Fazit: Weiterbildungen ausschlaggebend für den ErfolgDie Versicherungsbranche hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Um weiterhin am Markt erfolgreich zu sein, müssen Versicherungsvermittler ihr Angebot neu erfinden und in regelmäßige Weiterbildung investieren. Sie hilft ihnen dabei, eine ganz neue Kundenerfahrung zu schaffen - und so auch in Zukunft als Versicherungsvermittler erfolgreich zu sein. Da Weiterbildungen allerdings auch mit einem gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden sind, sollten sich Versicherungsvermittler im Vorfeld gut überlegen, welche Kurse am besten zu ihnen passen.Über Salvatore Righettino:Salvatore Righettino ist mit Jenny Righettino und Marco Salamon der Mitgründer der Salesum Swiss Academy GmbH - einer Online-Schulungsplattform für Mitarbeiter der Versicherungsbranche in der Schweiz. Die Salesum Swiss Academy GmbH bietet eine effiziente Lösung für die großen Herausforderungen, denen sich die Branche aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben stellen muss. Das Trainingsangebot, welches die Lernplattform Salesum zu bieten hat, ist topaktuell, hocheffizient und bislang einzigartig. Mehr Infos dazu unter: https://salesum.ch.Pressekontakt:Salesum Swiss Academy GmbHVertreten durch: Salvatore Righettinosalesum.chinfo@salesum.chPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Salesum Swiss Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell