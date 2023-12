Weiye Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Weiye. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Weiye momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Weiye jedoch überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Weiye veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Weiye, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Weiye in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Allerdings wurde über Weiye deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Weiye-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 3,26 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,18 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Weiye-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.