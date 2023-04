Weiterer Ausbau der internationalen HealthCare Industriepraxis - Spencer Stuart holt Thalia Ucksche als Beraterin

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) -Spencer Stuart, weltweit und in Deutschland eines der führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Unternehmen, erweitert erneut das Beraterteam im Bereich HealthCare. Am 17. April beginnt mit Thalia Ucksche eine international ausgewiesene Pharma-Expertin.Thalia Ucksche verfügt über einschlägige Erfahrung in der Biopharma-Industrie. Nach ihrer akademischen Forschungstätigkeit an der Columbia University, New York, begann sie ihre Industriekarriere bei McKinsey. Von dort wechselte sie in die Unternehmensstrategie bei Novartis und war über zwölf Jahre im Novartis-Konzern in der Schweiz, Deutschland und Australien tätig. Sie übernahm strategische und operative Aufgaben bei der Kommerzialisierung von innovativen Arzneimitteln als auch von Biosimilars. Bei Sandoz arbeitete sie eng mit dem CEO am kulturellen Wandel des Unternehmens. Ucksche studierte Biochemie an der Universität Regensburg und wurde an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg promoviert. Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sie sich bei der Gründung von innovativen Start-Ups der Biotechnologie.Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland: "Wir freuen uns, mit Thalia Ucksche eine international renommierte Pharma-Expertin für unsere HealthCare Praxis zu gewinnen. Unser Anspruch ist es, die Themen unserer Klienten mit hervorragenden Persönlichkeiten anzugehen. Dies ist in der international kompetitiven Biopharma-Industrie mit ihrer starken Innovationskraft besonders offensichtlich. Mit Thalia Ucksche haben wir eine wichtige Stärkung des Teams erreicht."Erst im März hatte Spencer Stuart Andrea Mohnsame in die HealthCare Industriepraxis geholt. In den letzten Monaten hat Spencer Stuart fünf neue Beraterinnen an Bord genommen. Diese sind Teil einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie von Spencer Stuart in Deutschland.Foto: Thalia Ucksche (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2023/04/Thalia_Ucksche_Spencer-Stuart.jpg)Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.Pressekontakt:IWK Communication PartnerFlorian BergmannOhmstraße 1D-80802 MünchenTel.: +49 (0) 89 2000 30-30E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Spencer Stuart, übermittelt durch news aktuell