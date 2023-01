Weiterer Ausbau im Bio-Bereich / EDEKA stärkt Fachhandelsmarke NATURKIND durch Partnerschaft mit dem Anbauverband Biokreis e.V.

Hamburg (ots) -Der EDEKA-Verbund baut seine Bio-Offensive weiter aus. Die im Frühjahr 2022 erstmals vorgestellte Bio-Fachhandelsmarke NATURKIND gewinnt mit dem Anbauverband Biokreis e.V. einen weiteren starken Partner für Produkte aus ökologischer Landwirtschaft. Mit höchsten Ansprüchen an Qualität und nachhaltiger Erzeugung liegen diese weit über den EU-Bio-Standards. Die Zusammenarbeit ist Teil von EDEKAs Ziel, hochwertige Biolebensmittel einem breiten Publikum zugänglich zu machen.Die 2022 eingeführte EDEKA-Fachhandelsmarke NATURKIND ist weiter auf Erfolgskurs. Während Inflation und Energiekrise 2022 deutschlandweit zu einem Konsumrückgang von Biolebensmitteln geführt haben und der Markt im letzten Jahr insgesamt zum ersten Mal schrumpfte, konnte die Bio-Fachhandelsmarke NATURKIND seit Start im April 2022 die Produkt- und Verkaufszahlen ausbauen. Nach Kooperationen mit den Anbauverbänden Bioland e.V., Naturland e.V. und Biopark e.V. markiert die neue Partnerschaft mit dem Biokreis e.V. nun einen weiteren Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie des EDEKA-Verbunds. Wie alle NATURKIND-Partner wirtschaften auch die Biokreis-Erzeuger nach Richtlinien, die deutlich über EU-Bio-Standards hinausgehen.Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, ist sich sicher: "Als Deutschlands führender Lebensmittelhändler tragen wir eine besondere Verantwortung in der Förderung von Biolebensmitteln. Die Zusammenarbeit mit dem Biokreis e.V. ist in unserer Bio-Offensive ein wichtiger Schritt, der uns ermöglicht, unser Produktsortiment noch breiter aufzustellen und die hohe Bio-Nachfrage unserer Kund:innen weiterhin zu erfüllen." Von der Zusammenarbeit ist auch der Verband Biokreis e.V. überzeugt, dem sich seit 1979 über 1.350 landwirtschaftliche Betriebe, 125 verarbeitende Unternehmen und 65 Handelsunternehmen angeschlossen haben. "Als Verband mit starken regionalen Netzwerken gestalten wir Landwirtschaft ebenso zukunftsfähig wie ökologisch, transparent und ressourcenschonend. Gegenseitige Wertschätzung ist uns auf diesem Weg besonders wichtig. Mit NATURKIND haben wir einen passenden und starken Partner an unserer Seite, um Kund:innen zu erreichen, die wir bislang nicht ansprechen konnten. Das dient nicht nur uns, sondern auch der weiteren Etablierung von Bio-Produkten und damit Umwelt und Tierwohl", so Josef Brunnbauer, Geschäftsführer des Biokreis e.V..Für eine klare Orientierung sorgen bei den mittlerweile über 60 NATURKIND-Artikeln produktspezifisch nicht nur die Logos der verschiedenen Anbauverbände, sondern auch zusätzliche Nachhaltigkeitssiegel wie etwa FAIRTRADE, der Blaue Engel des Umweltministeriums oder der Panda, das Logo des WWF.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2021 mit über 11.100 Märkten und rund 405.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 62,7 Mrd. Euro. Mit rund 19.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell