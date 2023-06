Weitere dauerhafte Preissenkungen bei Lidl-Eigenmarken

Bad Wimpfen (ots) -Ab sofort profitieren Kunden von einer erneuten, dauerhaften Preissenkung im Eigenmarkensortiment von Lidl. Im Preis fallen insgesamt 39 Eigenmarkenartikel. Dazu gehören beispielsweise die 1-Liter-Flasche Sonnenblumenöl der Eigenmarke "Vita D'or" von bisher 1,99 Euro auf ab sofort 1,79 Euro, das Toilettenpapier "Floralys" 4-lagig 10x180 Blatt von 5,05 Euro auf 4,45 Euro und der Blütenhonig "Maribel" im 500-Gramm-Spender von 3,79 Euro auf 3,19 Euro (1 kg = 6,38 Euro) sowie das Ultra Plus Colorwaschmittel "Formil" Power (30WL) je 2,025-kg-Packung von 5,29 Euro auf 4,89 Euro (1 kg = 2,41 Euro).Wie gewohnt gibt der Lebensmitteleinzelhändler den Effekt der Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten direkt an seine Kunden weiter. Seit Anfang dieses Jahres hat Lidl so bereits die Preise von insgesamt 1.300 Produkten aus unterschiedlichen Warengruppen gesenkt.Es zeigt sich: Auch weiterhin können sich die Verbraucher in den aktuell herausfordernden Zeiten auf den gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell