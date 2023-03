Weitere Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und EVG

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen sich im laufenden Tarifstreit an diesem Dienstag (17.00 Uhr) zur zweiten Verhandlungsrunde in Berlin treffen. Die EVG erwarte von der Bahn weiterhin ein Angebot, betonte ein Gewerkschaftssprecher. Der Konzern hatte dies vergangene Woche in Aussicht gestellt. Dieses Angebot umfasse auch eine Lösung zum Mindestlohn, hieß es in einem Brief an die Gewerkschaft.

Neben der Bahn verhandelt die EVG zeitgleich mit rund 50 weiteren Eisenbahn-Verkehrsunternehmen. Sie fordert bei allen Unternehmen mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten will sie eine Steigerung um zwölf Prozent erreichen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem fordert sie einige strukturelle Veränderungen in den Tarifverträgen.

Die Bahn hatte die Forderungen als deutlich zu hoch zurückgewiesen. Die erste Verhandlungsrunde in Fulda war Ende Februar nach nur zwei Stunden unterbrochen worden./maa/DP/ngu