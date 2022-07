"Weiter so!" ist nicht: Wie können Start-ups nachhaltigen Wandel mitgestalten? / Kongress am 9. September in Berlin

Berlin (ots) -"Weiter so!" war gestern. Ungleichheit, Klimawandel, Artensterben oder Pandemien sind nur einige Stichworte für globale Krisen, die Handeln erfordern. Wie können Gründerinnen und Gründer zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft beitragen? Dieser Frage geht der Kongress "re.design | re.generate | re.distribute" am 9. September 2022 mit vielen Gästen aus der Start-up-Szene und studentischen Gründungsteams nach. Veranstalter sind die Heinz Nixdorf Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) im Rahmen ihres Gründungsbildungsprogramms Herausforderung Unternehmertum. Unter https://www.sdw.org/kongress-2022 kann man sich kostenlos für die Teilnahme im betterplace Umspannwerk in Berlin anmelden.Pressekontakt:Christian Lange, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-31,E-Mail: c.lange@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell