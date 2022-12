Weiter keine Boni für griechische Banker

ATHEN (dpa-AFX) - Die Manager der vier systemrelevanten griechischen Banken erhalten auch in diesem Jahr keine Extrazahlungen. "Die Regierung hat dem Management der Banken klargemacht, dass es für 2022 keine Boni an hochrangige Bankvorstände geben wird", ließ der griechische Finanzminister Christos Staikouras am Donnerstagabend nach einem Treffen mit Vertretern der vier Banken mitteilen.

Während der Finanzkrise des Landes war 2015 ein Gesetz erlassen worden, das unter anderem die Bezüge der Manager deckelt: Seither dürfen sie nicht mehr verdienen als der Chef der Zentralbank. Auch Boni sind bis auf weiteres nicht erlaubt.

Wie die Tageszeitung "Kathimerini" berichtete, berufen sich die Banker nun auf ein wissenschaftliches Gutachten, wonach der griechische Stabilisierungsfonds HFSF der Zahlung von Boni nicht zustimmen muss. Staikouras jedoch stellte klar, dass Boni außer Frage stünden./axa/DP/mis