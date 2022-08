Rödermark (ots) -Büros der Zukunft sind Arbeits- und Lebensräume, die alle gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekte bedienen müssen. Denn das Wohlfühlen der Mitarbeiter*innen ist nicht nur ein wichtiger Effektivitäts- und Resilienzfaktor im Unternehmen, er sorgt auch für eine stärkere Bindung des gefragten Personals. Die Umsetzung moderner Wohlfühl- und Arbeitswelten ist seit 26 Jahren das Kerngeschäft des bundesweit arbeitenden "kreativ büros" bei Frankfurt/Main.Das Büro ist im Wandel. Klassische Einheitslösungen gibt es nicht mehr. Die Büros von heute und morgen sind in erster Linie individuell, und müssen den Herausforderungen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter*innen standhalten. Doch welche sind das?In Zeiten von Screen Sharing und Homeoffice bieten zukunftsfähige Arbeitswelten Raum für konzentriertes Arbeiten, Rückzug, Kommunikation und Kollaboration. Das Büro der Zukunft ist ein Chamäleon, das sich individuellen Arbeitsweisen, Anforderungen und Gegebenheiten anpasst: smart, kreativ, hybrid und all dies gesundheitsfördernd.Dies alles in einer Location unter einen Hut zu bekommen, ist nicht leicht. Es sei denn, es sind "kreativ büro"-Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung am Werk. Sie sind es, die von der ersten Idee zum individuellen Büro der Zukunft über die Umsetzung und Umgestaltung bis hin zur Auslieferung, der Montage und der Wartung alles im Griff haben.Als Rundum-Service-Dienstleister begleitet das "kreativ büro" mit seinen Arbeitsplatzexpert*innen und Innenarchitekt*innen die Planung von Raumkonzepten der Zukunft. Sie übernehmen die Gestaltungsvorschläge, das Projektmanagement, prüfen die finanzielle Darstellbarkeit und sorgen letztlich für die pünktliche Fertigstellung des Büros der Zukunft vor Ort. Die über Jahre gewachsenen Partnerschaften mit namhaften Möbelherstellern und verschiedensten Dienstleistern machen das möglich, und garantieren einen reibungslosen Ablauf.Denn wie in allen Projekten geht es irgendwann ans "Eingemachte". Es müssen nicht nur die verschiedenen Kommunikations- und Lounge-Bereiche sinnvoll in das Bürokonzept integriert werden, auch die Arbeitsbereiche, die gesundheitsschonende Eigenschaften haben sollten.Nach Studien und den Erfahrungen des "kreativ büros" sind an der nachhaltigen und gesunderhaltenden Ausstattung nicht nur Arbeitgeber*innen interessiert, sondern diese Parameter sind wichtige Entscheidungskriterien, ob Bewerber*- und Mitarbeiter*innen die Arbeit im Unternehmen anstreben. Schon heute zeichnet sich deutlich ab, dass achtsame und nachhaltige Lärm-, Licht- und Ergonomie-Konzepte für die Generation der zukünftigen Arbeitnehmer*innen eine wachsende Bedeutung haben.Beim Fokus auf die gesunde, ökonomische und gestalterische Ausrichtung des Büros der Zukunft wird schnell klar, dass dies ein ganzheitliches Projekt ist. Bei dessen Umsetzung ist darauf zu achten, dass nicht nur Designer-Träume wahr werden, sondern auch wirtschaftliche und unternehmenskulturelle Aspekte einfließen.Um diese Herausforderung zufriedenstellend umzusetzen, brauchen die Unternehmen oder Kund*innen erfahrene Partner*innen, die ihnen mit zukunftsträchtigem Know-how zur Seite stehen. Das "kreativ büro" aus Rödermark kann das leisten. Innovativ, dynamisch und bereit für das Büro der digitalen Zukunft.Über das kreativ büro:Das "kreativ büro" bei Frankfurt/Main entwickelt seit 1996 Raum- und Arbeitskonzepte von harmonischen Lounge- und Wartebereichen über ruhige Konferenz- und Besprechungsräume oder Chefetagen. Es gestaltet Arbeitsplätze 4.0 und berücksichtigt dabei eine optimale Akustik, Beleuchtung, Wohlfühl-Atmosphäre und vieles mehr. Der Verkauf, die Montage und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für hochwertige Büromöbel führender Hersteller rundet den Full-Service des Unternehmens ab, das aus einem Pool jahrelanger Erfahrung und Know-how schöpfen kann.Weitere Informationen unter: https://www.kreativ-buero-gmbh.de/Pressekontakt:kreativ büro gmbhAlbert-Einstein-Straße 2663322 RödermarkTelefon: 06074 8694-0E-Mail: info@kreativ-buero-gmbh.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: kreativ büro gmbh, übermittelt durch news aktuell