Weißes Haus: Krieg in der Ukraine zentrales Thema bei Scholz-Besuch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei dem anstehenden Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit US-Präsident Joe Biden in Washington am Freitag wird der Krieg in der Ukraine nach Angaben aus dem Weißen Haus zentrales Thema sein. "Ich denke, ich kann Ihnen guten Gewissens sagen, dass der Krieg in der Ukraine ohne Frage ein Hauptthema der Diskussion sein wird", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag in Washington. Einzelheiten zu dem Besuch würden noch ausgearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Das Gespräch werde Biden eine weitere Gelegenheit geben, sich bei Scholz und den Menschen in Deutschland für die Unterstützung der Ukraine zu bedanken, sagte Kirby. Deutschland habe sich stark engagiert und seine Unterstützung sinnvoll ausgebaut, wie jüngst etwa die Zusage von Leopard-Panzern gezeigt habe.

Zuletzt hatte es widersprüchliche Darstellungen aus dem Weißen Haus und dem Kanzleramt dazu gegeben, wie die Zusage von Kampfpanzern an die Ukraine zustande gekommen war. Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner bekräftigte am Montag in Berlin eine frühere Aussage, wonach Scholz die Lieferung von deutschen Leopard-Panzern nie von der Bereitstellung von Abrams-Panzern durch die USA abhängig gemacht habe. Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte dagegen zuvor im US-Fernsehen berichtet, dass die Deutschen genau diesen Zusammenhang hergestellt hätten.

An diesem Freitag ist Scholz zum zweiten Mal in seiner fast 15-monatigen Amtszeit bei Biden im Weißen Haus zu Besuch. Die Kampfpanzer dürften dann auch noch mal ein Thema sein. Vermutlich werden die beiden aber eher den Blick nach vorne richten, was die weitere Strategie der westlichen Verbündeten in der Ukraine angeht./trö/DP/he