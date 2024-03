Weis Markets Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse für Weis Markets zeigt, dass die Trendfolgeindikatoren auf neutral stehen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (63,88 USD) als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (62,24 USD) weisen nur geringfügige Abweichungen zum letzten Schlusskurs (64,49 USD) auf. Dadurch erhält die Weis Markets-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen besonders häufig diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien schneidet Weis Markets gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden.

Was die Dividende betrifft, so liegt Weis Markets mit einer Ausschüttung von 2,19 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 %. Die Differenz von 0,64 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".