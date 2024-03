Weis Markets Aktie: Ist das wirklich normal?

Das US-amerikanische Einzelhandelsunternehmen Weis Markets zahlt derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Dividendenrendite von 2,19 % im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 2,86 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Weis Markets in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,24 %. Dies steht im Kontrast zu einem Durchschnittsrückgang von -8,07 % bei ähnlichen Aktien aus der Branche. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,17 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 35,34 % erzielte, liegt Weis Markets sogar um 54,58 % unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Weis Markets beträgt derzeit 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Weis Markets aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie von Weis Markets zuletzt in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, jedoch wurden die positiven Themen rund um Weis Markets in den letzten Tagen besonders hervorgehoben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.