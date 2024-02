Weis Markets Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Weis Markets Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 2,19 % erzielt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Einstellungen in den letzten Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Weis Markets, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Weis Markets Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,55 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 104,43 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -132,98 % im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 107,03 % unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.