Weis Markets Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Weis Markets liegt bei 36,14, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 37,44 und deutet ebenfalls auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als „neutral“ eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Weis Markets liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,33 (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine Bewertung von „gut“.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Weis Markets zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer „neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem „neutral“-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Weis Markets daher ein langfristiges Stimmungsbild von „neutral“ zugeschrieben.

Die Dividendenrendite von Weis Markets liegt derzeit bei 2,13 %, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,78 % (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln). Dies führt zu einer Einstufung als „neutral“ in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.