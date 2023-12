Weis Markets Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Weis Markets-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,13 Prozent, was 0,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,49 Prozent erzielt, was 179,94 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt die jährliche Rendite bei -9,48 Prozent, wobei Weis Markets aktuell 18,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Weis Markets-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 44,12 und der RSI25 liegt bei 38,37, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.