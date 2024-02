Weir Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Weir bei 19, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Weir 19,1 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 49 Prozent, da der durchschnittliche Wert für Maschinen derzeit bei 37 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,3 Prozent, was 0,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 1,62 Prozent, und Weir liegt aktuell 0,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Weir in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Weir beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -2,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Weir eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.